В январе Suzuki Vitara стала бестселлером марки в России

В январе продажи компании Suzuki на российском авторынке увеличились до 209 машин или на 21% относительно того же месяца прошлого года. Как и ранее, лидером продаж среди моделей японского бренда остаётся Vitara со 128 реализованными экземплярами (-25%).

Как сообщает агентство «АВТОСТАТ», владельцами нового кроссовера Suzuki SX4 по итогам предыдущего месяца стали 73 россиянина, что на 17% меньше, чем годом ранее. Продажи компактного внедорожника Jimny составили 8 автомобилей (+2%).

Ранее стало известно, что в планы Suzuki входит запуск продаж обновлённого Vitara в России в текущем году. Предполагается, что дебют «посвежевшего» кроссовера пройдёт на Женевском мотор-шоу. Автомобиль может получить модифицированные решётку радиатора и бампера.

Дореформенный Suzuki Vitara 2018 года выпуска россияне могут приобрести как минимум за 1 079 000 рублей. За эти деньги покупатель получать машину с 1,6-литровым 117-сильным мотором, 5-скоростной МКПП и передним приводом. Помимо этого, модель доступна с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Кроме того, на российском рынке продаётся «горячая» модификация Vitara S с ценником от 1 499 000 рублей. Под капотом такого автомобиля устанавливается 140-сильный турбированный двигатель Boosterjet объёмом 1,4 литра.