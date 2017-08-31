Озвучен ТОП-10 самых популярных автомобильных марок в России

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, по итогам которого озвучили ТОП-10 самых популярных автомобильных марок в России. Уже который год первое место в рейтинге занимает отечественная LADA.

На момент исследования, в России числилось 42,4 миллиона зарегистрированных автомобилей. Из них 13,87 миллиона машин имеют шильдик LADA. Эта марка оказалась единственным российским брендом в ТОП-10.

Второе место в ТОП-10 досталось марке Toyota. С ее шильдиком по стране ездит 3,76 миллиона автомобилей. Тройку лидеров замыкает бренд Nissan с результатом в 2,01 миллиона транспортных средств.

Четвертую позицию в ТОП-10 занимает марка Hyundai (1,87 млн), а замыкает первую пятерку KIA (1,68 млн). Шестое место в ТОП-10 досталось Renault (1,66 млн), на седьмой позиции закрепилась марка Chevrolet (1,63 млн), восьмым в рейтинге стоит Volkswagen (1,51 млн), на девятом месте расположился Ford (1,35 млн), а замыкает десятку Mitsubishi (1,16 млн).

К слову, в России по сей день самой распространенной моделью отечественного производства является ВАЗ-2107. Среди иномарок это звание досталось Ford Focus.

Всего в России официально числится более 50 миллионов транспортных средств. 84% их числа занимают легковушки, которые за последние 10 лет стали популярнее в стране на 50%.