BMW M4 получил юбилейную версию Edition 30 Jahre

Подразделение BMW M выпустит особую версию BMW M4 Convertible в честь 30-летнего юбилея с момента выхода первого «горячего» кабриолета баварской марки. Новинка получит название Edition 30 Jahre и выйдет лимитированным тиражом всего в 300 автомобилей.

Новый BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre можно будет приобрести в оранжевом Mandarin II uni или синем Macao Blue окрасах кузова, сообщает издание VistaNews. Кроме того, автомобиль получит чёрную глянцевую решётку радиатора и 20-дюймовые уникальные диски колёс, окрашенные матовой эмалью Orbit Grey.

В салоне особого автомобиля разместились облегченные двухцветные кресла с кожаной обивкой и контрастной прострочкой, уникальные напольные коврики, вставки из углеволокна и табличка с названием специальной модификации.

Кроме того, BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre наделили пакетом дополнений Competition Package, за счёт чего отдача 3,0-литрового 6-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом выросла до 450 лошадиных сил.

Новинка также может похвастаться спортивной выпускной системой, адаптивной перенастроенной подвеской и задним активным M-дифференциалом. К сожалению, пока стоимость кабриолета BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre не раскрывается.