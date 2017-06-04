Renault разработала более мощный вариант электромобиля Renault Zoe

Французский автопроизводитель Renault выпустит новую версию электромобиля Zoe с более мощной силовой установкой. Официальная презентация обновления состоится в начале марта в рамках автошоу в Женеве.

Новая силовая установка Renault Zoe вырабатывает до 110 «лошадей», тогда как прежняя могла генерировать только 93. Однако производитель сохранил прежний момент силы в 225 Нм. С новым двигателем электрокар Renault Zoe за 11,4 секунды разгоняется до 100 км/ч при максимальной скорости в 135 км/ч.

Новая версия Renault Zoe R110 получит литий-ионные батареи ёмкостью 41 кВт-ч. Быстрая зарядка аккумулятора до 80% занимает 100 минут. В зимний период электрокар способен преодолеть 200 км, тогда как летом сможет проехать на одном заряде на 100 км больше. В списке оснащения доработанной версии электрокара числится комплекс мультимедиа R-Link с поддержкой Android Auto.

Уже в следующем месяце более мощный Renault Zoe R110 можно будет заказать у официальных дилеров во Франции. На другие рынки модель привезут позднее.