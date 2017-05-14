Верховный суд РФ защитил водителей от чужих штрафов

Иногда данные о смене собственника машины не успевают дойти до базы ГИБДД, а нового владельца уже ловят на нарушении ПДД уличные камеры. От подобной несправедливости одного из российских автомобилистов оградил Верховный суд.

Житель Воронежской области в мае 2016 года продал по договору купли-продажи свой автомобиль, а летом того же года ему пришло уведомление о штрафе за нарушение скоростного режима. Автомобилист обратился с жалобой в местное отделение ГИБДД, однако получил там отказ из-за того, что в базе данных не было информации о переходе права собственника.

В районном и областном судах также решили, что для отмены постановления нет оснований. Лишь Верховный суд в этом месяце отметил штраф и признал выводы нижестоящих инстанций ошибочными.

По словам судьи, тот факт, что автомобилем управлял новый владелец, подтверждают договор купли-продажи, договор лизинга, страховой полис ОСАГО и другие документы. Согласно постановлению, транспортное средство в базе данных действительно числится за прежним владельцем, но это не опровергает заключение договора.

Пять лет назад ГАИ упростила регистрацию автомобилей, вследствие чего для большинства автомобилистов отпала необходимость при продаже снимать авто с учёта. Вместе с тем новых хозяин обязан в течение 10 дней после зарегистрировать машину на себя.