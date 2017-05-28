Toyota вложит $2,8 млрд в экологически чистый транспорт

Компания Toyota собирается построить в Японии научно-исследовательский центр, ключевой функцией которого будет создание экологически чистых автомобилей. В соответствующий проект планируется инвестировать 2,8 млрд долларов, сообщает Nikkei.

Новый центр появится в префектуре Айти, при этом на его территории построят 11 трасс, на которых будут проводиться различные тесты машин. Площадь центра составит около 6,5 квадратных километров.

Некоторые испытательные площадки начнут функционировать в 2023 году, на них воссоздадут условиях, в которых ездят водители из различных уголков планеты. В частности, одна из трасс будет являться копией части немецкого трека Нюрбургринг. На ней специалисты будут тестировать рулевое управление, тормозную систему и другие функции. Ожидается, что благодаря созданию научно-исследовательского центра появится до 3 850 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что в планы Toyota входит увеличить объём реализации электрифицированного транспорта до 5 500 000 в год. В то время как головной офис японского бренда сконцентрирован на создании «зелёных» автомобилей, сеероамериканское подразделение больше усилий направляет на разработку автономных технологий.