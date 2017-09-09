Mazda CX-5 возглавила ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов

Специалисты автомобильного мира сравнили первоначальную стоимость кроссоверов и их цену после трех лет эксплуатации. В результате автоэксперты составили ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов, который возглавила Mazda CX-5.

За три года использования кроссовер Mazda CX-5 потеряла только 2,9%. Второе место с потерями в 5,3% занял кроссовер Toyota RAV4. В первой тройке оказался Suzuki Jimny, который спустя три года использования сохранит 93,7% от начальной цены.

Далее идет Honda CR-V, которая потеряет только 7,8%, а за ней Subaru Forester, которому удалось сохранить 92,1% первоначальной цены. Следом с показателем 83,3% сохраненной стоимости идет Chery Tiggo 5. На седьмой строчке расположился Ford Kuga, стоимость которого спустя три года составит 83,2% от первоначальной цены.

Далее с потерями 17% от первоначальной стоимости идет Nissan Juke, а за ним SsangYong Action с потерями в 18,4%. Замыкает ТОП-10 Nissan X-Trail, которому спустя три года удалось сохранить 81,1% стоимости. Стоит отметить, что учитывались цены 2014 года до изменения курса валют.