В России появится новый кроссовер 6х6

Китайские машиностроители выведут на рынок России новый кроссовер 6х6, однако речь идет не о его колесной формуле, а соотсветсвующем количестве комплектаций и цветов кузова, предусмотренном для новинки. Автомобиль под названием Geely Atlas выпускается в Республике Беларусь.

Выпуск кроссовера Geely Atlas стартовал осенью минувшего года. Ранее китайцы обещали специально к началу реализации вседорожника в РФ, открыть в стране новые дилерские центры. Также известно, что Geely Atlas появится к России к весне текущего года, а значит, это произойдет в ближайшие недели. При этом, обещанные новые дилерские центры Geely до сих пор не появились в стране.

Для России предусмотрены шесть комплектаций кроссовера Geely Atlas. При этом, силовая линейка вседорожник будет представлена двумя агрегатами объемом 2.0 и 2,4 литра тягой 139 и 149 лошадиных сил. Для автомобиля предусмотрены МКПП и АКПП, а также полный привод, которым будут комплектоваться две топовые комплектации транспортного средства.

Для российского рынка кроссовер Geely Atlas обзавелся современной электроникой, перечень которой полностью еще не озвучен, но известно, что машина получит системы динамической стабилизации, усиления торможения. О стоимости автомобиля тоже пока ничего не говорится, но ожидается, что он станет конкурентами SUV ценой в 1,5-2 миллиона рублей.