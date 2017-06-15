В марте в Женеве дебютирует Volkswagen I.D. VIZZION

Немецкие машиностроители представили в глобальной сети первые официальные визуализации премиального электрокара Volkswagen I.D. VIZZION. Общественность познакомится с данным концептом в рамках мотор-шоу в Женеве, которое пройдет в марте.

В длину концептуальный электрокар Volkswagen I.D. VIZZION составляет 5,11 метра. Транспортное средство создано для того, чтобы показать публике, в каком направлении будет двигаться Volkswagen при создании будущих моделей. Известно, что прототип получит высокотехнологичный автопилот, который позволит машине без участия человека планировать маршруты, двигаться в потоке и так далее.

Также электрокар Volkswagen I.D. VIZZION получил виртуального ассистента, который сможет реагировать голосовые и жестовые команды водителя. Движущей силой электрокара Volkswagen I.D. VIZZION является электрическая установка, производительность которой составляет 225 кВт (306 л.с.). С таким агрегатом автомобиль сможет разгоняться до скорости в 180 километров в час. Литий-ионные аккумуляторы обеспечат транспортному средству запас хода в 665 километров.

Электрокары Volkswagen следующей генерации отправятся на конвейер в 2020 году. Первооткрывателем среди новинок линейки I.D. на рынке станет компактная модель, после которой в продажу отправится кроссовер. Следом за ним на рынке появятся минивэн и флагманский седан. К 2025 году Volkswagen намерен отправиться на конвейер более 20 «зеленых» новинок.