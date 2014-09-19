Семья трехкратного чемпиона «Формулы-1» открыла свою компанию Brabham Automotive по производству суперкаров

Дэвид Брэбэм, сын трехкратного чемпиона «Формулы-1» Джека Брэбэма, 19 января объявил об открытии автокомпании Brabham Automotive. Ожидается, что семья будет собирать собственные суперкары.

Несмотря на то, что официально заявление о деятельности компании Brabham Automotive не было. В прошлом году Брэбэм объявил, что будет выпускать суперкары, финансировать которые будут инвесторы из США. Вслед за McLaren компания намерена продвигать свой товар за счет гонки «Формула-1».

Brabham Automotive собирались приобрести команду Force India, однако не известно к чему пришли стороны. Впервые команда Brabham начала участвовать в «Формуле-1» в 1960 году, однако из-за отсутствия денег команду сняли с гонок в 1992 году. В 2013 году Дэвид Брэбэм получил право использовать бренд Brabham в коммерческих целях. Четыре года начался сбор средств на прототип спорткара для марафона «24 часа Ле-Мана», однако авто так и не приняло участие в гонке.