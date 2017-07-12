Ошибка Bluetooth чуть не испортила рекордный дрифт-заезд седана BMW M5

Сбой в работе Bluetooth чуть не стоила гонщику Йохану Шварцу и люксовому седану BMW M5 титулов рекордсменов книги Гиннеса по непрерывному дрифту. При заключительной попытке телефон драйвер, применяемый для связи с командой заправочной машины, отсоединился от мультимедийной установки.

Как сообщают профильные издания, Шварцу пришлось одновременно перемещаться боком, сбрасывать настройки и снова подключать гаджет. Еще одним инцидентом, чуть не испортившим рекордный заезд, стало отлючение полноприводной системы. После 6-часового непрерывного дрифта активировалась передняя ось. Кроме того, Йохану пришлось еще жонглировать бутылками с водой и закусками, которые были в авто.

Новый баварский седан BMW M5 проехался в непрерывном дрифте на протяжении 8 часов. Достижение установили на трассе BMW Performance Center в Южной Каролине. Всего машина проехала больше 374 км, побив прежний рекорд от Toyota GT86 (209,5 км).