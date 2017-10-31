Озвучены российские цены на новый Audi A8

В России стартовали предзаказы на новый представительский седан Audi A8. Данная машина обойдется россиянам в 5 935 000 рублей.

Как сообщают профильные СМИ, за такие деньги автолюбители получат базовый короткообразный седан с 3-литровым бензиновым агрегатом TFSI с отдачей 340 лошадиных сил. Он функционирует в тандеме с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полноприводным механизмом Quattro.

За длиннообразную модификацию седана придется отдать 6 7150 000 рублей. В салоны российских дилерских центров новинка приедет в марте 2018 года. Другие моторы пока для российской версии нового Audi A8.

Стоит напомнить, что европейцам помимо всего предложат 3-литровый турбодизель TDI с отдачей 286 лошадиных сил. В обозримом будущем флагманский седан получит 8-цилиндровые 4-литровые агрегаты с мощностью 435 и 460 «лошадок». Позже новинку снабдят 6-литровой установкой с производительностью 585 л.с. Мировой дебют нового Audi A8 показали в 2017 году в Барселоне.