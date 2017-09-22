Volvo представила свой первый 3-цилиндровый мотор

Шведская машиностроительная компания Volvo представит первый 3-цилиндровый двигатель семейства Drive-E. Презентованный агрегат будет внедрен в небольшой кроссовер Volvo XC40.

Объем показанного мотора достигает 1,5 литра, а мощность составит 158 лошадиных сил. Он функционирует в тандеме с 6-скоростной трансмиссией. В 2019 году двигатель получит опционально 8-ступенчатую АКПП.

Благодаря такой силовой установке компактный кроссовер Volvo XC40 сможет взять разгон до первой «сотни» за 9,4 секунды при предельной скорости в 200 км/ч. Совокупный расход горючего в цикле WLTP равен 7,1 л на 100 км.

Сборка силового агрегата налажена на производственной линии, где строят 4-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Двигатель разработан для оснащения двухмоторных систем плагин-гибридов. Подобная версия, а также электрическая вариация Volvo XC40 выйдут позже.