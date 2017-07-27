На горе в Валь д'Изер открылся новый автосалон Porsche

Автопроизводитель Porsche открыл временную торговую площадку на вершине горы во Франции в коммуне Валь д'Изер. Новый «поп-ап стор» размещен на горнолыжном курорте Мерибель возле ресторана ROK, который находится на высоте 2 300 м над уровнем моря.

Porsche установили на вершине горы стеклянный купол в виде кристалла. Всокогорный «поп-ап стор» весит более 3 тонн, поэтому для установки понадобились снегоходы и вертолеты. Конструкция стеклянного купола достаточно мощная, чтобы выдержать порывы воздуха скоростью 170 км/ч, мощные снегопады и температуру до -25 С°. Porsche уверяют, что новая временная торговая площадка выдержит ураган «Элеанор».

В автосалоне представлено третье поколение Porsche Cayenne. Модель представили во Франкфурте в 2017 году. Новинка получила иную платформу, систему полного привода и стабилизатор поперечной устойчивости. Моторная линейка представлена двумя моторами V6 объемом 2,9 литра с отдачей 440 л. с. при моменте силы в 550 Н*м и объемом 3 литра с отдачей 340 л. м. при крутящем моменте в 340 Н*м. В паре с двигателями предлагают коробку-автомат на восемь ступеней.