Кубань вошла в ТОП-5 регионов по продажам премиальных авто с пробегом

Как сообщают штатные специалисты аналитической компании «АВТОСТАТ», Краснодарский край занял четвертое место по продажам подержанных авто из сегмента Luxury. В регионе местные дилерские центры реализовали 80 таких авто.

Отмечается, что в минувшем году около 60% от всех продаж премиальных машин с пробегом пришлось на Москву и Московскую область, что составило 953 единицы. В Петербурге автосалоны смогли сбыть 150 подержанных машин из премиум-класса.

В перечне подержанных транспортных средств на первом месте числится премиальная британская марка Bentley (40%). Вторая строчка досталась немецкому Mercedes-Maybach. ТОП-3 закрыл итальянский люксовый автомобилестроительный бренд Maserati.

Согласно информации, которой поделились эксперты из «АВТОСТАТ», общее число премиальных автомобилей, реализованных в РФ составило 1640 экземпляров. Это результат на 12% выше показателей годичной давности.