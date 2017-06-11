Renault начнет производство нового кроссовера в России

Французский производитель авто Renault сообщил, что намерен собирать новый кроссовер на мощностях автозавода в Москве. Презентация новинки состоится во время автошоу ММАС-2018, который пройдет в комплексе «Крокус-Экспо» уже в конце августа.

Ожидается, что новый кроссовер получит кузов купе и будет спроектирован на базе Renault Duster. Компания уверена, что новинка будет иметь такой же спрос, как и кроссовер Kaptur. При этом выручка с новой модели должна быть больше.

На данный момент Renault заняты улучшением конвейера в Москве. В планах добавить 22 дополнительных робота, в результате на столичном предприятии сборкой нового кроссовера будут заниматься 46 роботов. На мощностях автозавода Renault в столице собирают кроссоверы Kaptur и Duster, а также Nissan Terrano. Стоит отметить, что все модели построены на базе В0. В 2017 году на предприятии собрали порядка 82 000 новых автомобилей.