В Тольятти сфотографировали вседорожный LADA Xray Cross

На тест-драйве автомобильные шпионы заметили российский вседорожный хэтчбэк LADA XRay Cross. Как сообщают очевидцы, дорожные тесты проходят на автодорогах в Тольятти.

Снимки новинки обнародовало сообщество RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Интересен тот факт, что камуфляжная пленка скрывает не все внешнее оформление, а только те места, которые подвергнут обновлениям.

Определить, что это LADA XRay возможно по пластиковому обвесу и 17-дюймовым колесным дискам. Помимо того в машину внедрили увеличенный клиренс. Ряд перемен появятся и в салоне автомобиля. Отмечается, что машина сохранит передний привод.

По словам экспертов, стоимость вседорожного LADA Xray Cross поднимется на 40 000 50 000 рублей. Производство новинки стартует в июне 2018 года, а на рынок она выйдет через месяц после старта реализации.