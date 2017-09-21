В Китае отзовут 180 000 кроссоверов ASX из-за проблем с герметичностью лобового стекла

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi объявила об отзыве в КНР 180 348 кроссоверов Mitsubishi ASX из-за неполадок с герметичностью лобового стекла. Об этом пишет местный портал Синьхуа.

Определенное заявление об отзыве подано в специальные контролирующие ведомства страны. Отзывная кампания стартует, начиная с 13 апреля 2018 года. Под отзыв подпадают автомобили, проданные с октября 2012 по декабрь 2016 года.

В пресс-центре автопроизводителя сообщается, что в указанной партии авто найдена заводская неисправность в герметичных свойствах лобового стекла, которая при дождевой погоде может пропустить воду через прокладку на стыке, на котором разместились очистители стекол. При попадании воды в электронику очистителей стекла могут возникать неисправности. Инженеры Mitsubishi за свой счет устранят все технические неисправности.