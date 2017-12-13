Правительство РФ получит автомобили проекта «Кортеж» к следующему году

Отечественный проект «Кортеж» активно реализовывается, а значит, в скором времени первые лица страны смогут пересесть в премиальные автомобили российского производства. По словам главы Минпромторга РФ, Дениса Мантурова, это может произойти к следующему году. Чиновник уточнил, что правительство может получить машины проекта «Кортеж» либо в конце нынешнего года, либо в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что транспортные проекта «Кортеж» будут доступны не только первым лицам страны, но и частным клиентам. По словам Дениса Мантурова, было проведено исследование, которое показало, что у отечественных премиальных машин найдутся покупатели на массовом рынке. Чиновник рассказал, что автомобили проекта «Кортеж» будут предложены частным клиентам примерно тогда же, когда на эти транспортные средства пересядет правительство РФ. Также Денис Манторов сообщил, что сам заинтересован в седане и внедорожнике. Напомним, что в рамках проекта «Кортеж» ведется разработка седана, вседорожника, минивэнаи микроавтобуса для первых лиц.

По словам Дениса Мантурова, машины проекта «Кортеж» достаточно долго изготавливаются, и в нынешнем году им предстоит пройти опытную эксплуатацию, а также процедуру дополнительной сертификации. Также министр сообщил, что до конца текущего года должно быть поставлено около 70 автомобилей. Денис Мантуров также отметил, что за последние годы отечественные машиностроители существенно повысили качество своей продукции.