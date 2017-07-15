В сеть утеекли рендеры нового Fiat Freemont

В интернет попали рендерные изображения нового Fiat Freemont, построенного на шасси кроссовера Jeep Compass. Рендер создал независимый художник Ascariss, занимающийся сотворением изображением автомобилей.

При рассмотрении опубликованных рендеров становится понятно, что на них изображен автомобиль в кузове кроссовер, а текущая модель является минивэном, получившим улучшенные вседорожные параметры. На рынке он позиционируется как авто для семейных поездок.

Новый Fiat Freemont является переделанной версией Dodge Journey. В Россию модель впервые приехала в 2013 году, но в 2016 году его производство окончилось в связи со снижением спроса.

Российская версия получила под капот 2,4-литровый 170-сильный агрегат, который функционирует в паре с АКПП и переднеприводным механизмом. До завершения продаж цена Fiat Freemont равнялась 1 500 000 рублей.