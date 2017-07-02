Стало известно, как немцы делали из "Жигулей" пляжные кабриолеты

Сегодня мало кого можно удивить тюнингом отечественных транспортных средств. Однако стоит отметить, что инженеры немецкой компании Bohse перерабатывали российские «Жигули» и «Самару» для того, чтобы из них создать пляжные кабриолеты.

Первым авто, которое подверглось доработками немцев, стал ВАЗ-2105, считающийся наиболее бюджетным в Германии. Он сменил пляжную машину Bohse, построенную на базе Volkswagen Golf. Новому творению дали имя Euro-Star. Отмечается, что конструкторы отрезали крышу седана, а оставшаяся часть конструкции получила покрытие из стекловолоконных панелей. Такое авто, согласно соглашению, нельзя было продавать и его возвращали в дилерские центры.

Для того, чтобы автолюбители смогли защититься от непогоды, в машине предусмотрели мягкую крышу для задней части, которая пристегивается к кузову. В подкапотном пространстве авто установлен 1,2-литровый агрегат, работающий в тандеме с автоматической КПП.

Еще одним авто, над которым поработали энтузиасты из Bohse, стал ВАЗ-2108. Его назвали Safari. У него отрезали заднюю половину крыши, преобразовав в ландо. В оставшейся части верха расположился внушительный люк, а сзади появились пластиковые накладки. Над пассажирами второго ряда можно отметить мягкую крышу, которая легко снимается, превращая машину в кабриолет. Safari получила 17-значное обозначение на кузове, а официально называется LADA Bohse BDS. В Нидерландах его название звучит как LADA Samara Taiga.