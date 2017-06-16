Начались продажи нового Nissan Qashqai с автопилотом

Японская машиностроительная компания Nissan вывела на рынок новый кроссовер Nissan Qashqai, обустроенный системой полуавтономного вождения ProPilot. Модель уже предлагается на британском авторынке от 31 275 фунтов стерлингов.

Отмечается, что паркетники с автопилотом построены на архитектуре Tekna+. В моторном отсеке новинки разместился 1,6-литровый турбированный дизель с отдачей в 128 лошадиных сил. Он работает в паре с АКПП.

Благодаря системе ProPilot машина самостоятельно может перемещаться в плотном потоке городской среды по указанному маршруту по полосе движения. Еще автомобиль может выбрать место для остановки и парковаться без вмешательства человека.

Nissan Qashqai с автопилотом получил особые видеокамеры кругового обзора и лазерные сканеры с высокой чувствительностью. Эти устройства очень быстро измеряют расстояние до всех объектов вокруг авто. Получив информацию, бортовой компьютер разрабатывает трехмерную модель, благодаря которой принимается решение о новом маневре.