В Воронеже сфотографировали старинный BMW 1930-х годов

В Воронеже одна жительница увидела на городских дорогах раритетный баварский автомобиль BMW 326. Машина, которая выпускалась в 1930-х годах, была замечена на улице Остужева.

Сообщается, что ретрокар BMW 326, выполненный в красном цвете, заметно выделяется в общем потоке движения столицы Черноземья. После обнародования снимков в сети на них сконцентрировали свое внимание представители интернет-общественности города. Они высоко оценили внешний дизайн авто и его ходовые параметры.

BMW 326 выпускали в 1936-1941 годах. Он стал самым успешным автомобилем линейки марки перед войной. Именно он популяризовал BMW и помог бренду выйти на качественно новый уровень.

В моторном отсеке ретромобиля разместился 2-литровый 50-сильный агрегат на шесть цилиндров. Максимальная скорость машины достигает 115 км/ч, а общий тираж продаж составляет 15 936 единиц, большинство из которых седаны.