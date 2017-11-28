Кроссовер Nissan X-Trail подорожал на 15 000-20 000 рублей

Штатные сотрудники российского аналитического центра «АВТОСТАТ» провели исследование цен в феврале в российских автосалонах. В итоге было установлено, что японский кроссовер Nissan X-Trail поднялся в цене на 15 000 - 20 000 рублей.

Отмечается, что подорожание затронет только модели, выпущенные в 2018 году. Наиболее подросли в цене стартовые и средние модификации авто, а именно на 20 000 рублей. Топовые версии кроссовера из Страны Восходящего Солнца стали дороже на 15 000 рублей.

За кроссовер Nissan X-Trail, под капотом которого разместился 2-литровый 144-сильный бензиновый агрегат с МКПП, придется отдать от 1 484 000 рублей. За автомобиль в премиальной версии LE Top, оснащенный двигателем объемом 2,5 литра с производительностью 171 лошадиную силу, работающим в паре с вариатором CVT, придется выложить 2 077 000 рублей.