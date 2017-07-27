Корейский "убийца" Porsche Panamera добрался до российских дилеров

Первые экземпляры нового корейского фастбэка KIA Stinger получили российские дилерские центры. Эксперты назвали данное авто «убийцей» Porsche Panamera.

Россиянам новый KIA Stinger станет доступен с 1 марта 2018 года. Его можно будет приобрести в восьми версиях. Для России новинка получила 150-миллиметровый клиренс, кроме модификации GT со 130-миллиметровым дорожным просветом. Размеры нового фастбэка составляют 4831X1869X1400 мм.

Под капот новый KIA Stinger получит 2-литровые моторы с производительностью 197 и 247 лошадиных сил. Помимо того, предусматривается 3,3-литровый 6-цилиндровый 370-сильный агрегат. Они работают в тандеме с 8-диапазонной АКПП с полно- и заднеприводным механизмами.

За стандартный вариант исполнения новинки придется выложить 1 899 900 рублей, а топовая версия обойдется в 3 229 900 рублей. Porsche Panamera РФ стоит от 6 670 000 рублей.