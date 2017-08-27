В сети появилось видео с суперкаром Lamborghini Aventador SVJ 2020

Обозреватели американского специализированного портала Motor1 обнародовали шпионское видео с тест-драйва нового Lamborghini Aventador SVJ 2020. Над данным суперкаром уже давно трудятся конструкторы премиального итальянского бренда.

Согласно информации, распространенной иностранными профильными СМИ, аббревиатура SVJ расшифровывается как Super Veloce Jota. Первые два слова означают «супербыстрый», а Jota связано с гонщиком Бобом Уоллесом.

Вероятнее всего, итальянские разработчики намерены презентовать особую версию известного суперкара Lamborghini Aventador. Данную машину снабдят активными аэродинамическими компонентами Huracan Performante и подобной системой выхлопа. Не исключается, что новинка выйдет в строго лимитированном количестве.

Инсайдеры сообщают, что в моторном отсеке новинки разместится 770-сильный 6,5-литровый агрегат. Премьера же такого суперкара может пройти в рамках автосалона в Женеве в марте 2018 года.