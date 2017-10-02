Чешские автолюбители объездили полмира на "Жигулях"

Два чешских автолюбителя рассказали о своем путешествии по миру на «Жигулях» журналистам профильных изданий. Такой автомобиль был выбран из-за ограниченного бюджета.

Чешские парни Петр Явурек и Филип Вогел на 42-летнем ВАЗ прокатились по Азии, России, Центральной и Южной Америке, а также по Европе. Из Владивостока по Тихому океану авто плыло, находясь в контейнере на судне. Как сообщают путешественники, они оказались в восторге от выбранного автомобиля. Отмечается, что рынок деталей для ВАЗ довольно насыщен. В частности, такая ситуация наблюдается в Азии.

Определенные затруднения у чехов возникли при преодолении на LADA больших высот и дорог в плохом состоянии. Но в целом, путешественники оказались удовлетворены поездкой. В РФ Явурек и Вогел прибыли на «АвтоВАЗ», где их ожидал радушный прием. В настоящее время чехи готовят отчеты о своей поездке, которые они хотят представить слушателям в стране.