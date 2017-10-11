Новый кроссовер BMW X2 добрался до американских дилеров

В американские дилерские центры начали поступать первые кроссоверы BMW X2. Об этом можно говорить, рассматривая фотографии, сделанные на парковке калифорнийского Century West BMW.

В США новый BMW X2 получил под капот 2-литровый турбодвигатель с производительностью 228 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 8-скоростной КПП Steptronic. До первой «сотни» баварский автомобиль берет разгон за 6,3 секунды. Для машины еще предложат пакет дополнений M Sport X, который предусматривает 19-дюймовые колесные диски, окрас в цвет Frozen Grey и подвеску M Sport.

За новый BMW X2 американские автолюбители выложат приблизительно 40 000 долларов, а на рынок новинка выйдет весной 2018 года. Согласно инсайдерской информации, на рынок выйдет переднеприводный вариант исполнения машины, который должен обрадовать автомобилистов своей невысокой ценой.