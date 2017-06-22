Новый кроссовер SEAT может получить название Tarraco

Испанская машиностроительная компания SEAT, контролируемая немецким концерном Volkswagen, выпустит вслед за Ateca и Arona еще один кроссовер. Предполагается, что ему дадут название Tarraco.

Согласно информации, распространенной обозревателями портала Auto Motor Und Sport, наименование Tarraco одобрено в высшем руководстве бренда. Имя Tarraco носит древний каталонский город Таррагон (Испания). Также так называлось древнее поселение римлян.

Отмечается, что новинку построят на той же платформе, что и Skoda Kodiaq, а габариты нового авто будут меньше SEAT Ateca. За клиентов новинка поборется с Nissan X-Trail и Hyundai Santa Fe.

Под капотом нового SEAT Tarraco разместятся бензиновые и дизельные агрегаты от Volkswagen. Они смогут работать в паре с 6-скоростной МКПП и роботизированной КПП DSG и передним приводом. Не исключается и выход гибридного варианта. Выпуск нового кроссовера наладят на заводе в Вольфсбурге, а представят новинку вероятно в Женеве.