Эксперты назвали самые странные советские автобусы

Специалисты создали перечень самых странных автобусов советской эпохи. Представленный рейтинг появился на страницах российских профильных изданий.

На первом месте выступает дешевый капотный автобус ГолАЗ-4242, построенный на архитектуре от ЗИЛ. Его назвали ГОДЗИЛЛОЙ не только по внешнему облику, но и по ассоциации с производителями Голицинский автозавод и ЗИЛ. Его салон рассчитан на 54 места, а разошлась машина в количестве 54 экземпляров.

Следующим выступает ЗИС-16, выпущенный в 1942 году. Его снабдили двигателем с газогенератором. Его цепляли к задней части авто как прицеп, а газ поступал в мотор через шланг.

Третье место досталось первому в мире электробусу Дукс, выпущенном в 1901 году и предназначенному для гостиницы «Бристоль». В салоне могло поместиться до 10 человек. Скорость машины равнялась 20 км/ч, а дальность хода составила 60 км.

Помимо того, всем известную Победу М-20 переделывали в Газ-21. Авто претерпело изменения в плане кузова, моторов, подвески и тормозов.

Далее отмечают НАТИ-ЗИС-8 1935 года выпуска. В салоне нет центрального прохода, а каждая секция имеет свой обособленный вход.

На последней строке фигурирует ГАЗ-СГ3 с турбореактивным мотором, взятым от МиГ-17, с отдачей 1000 л.с. Расчетная скорость составила 800 км/ч, но решили снизить до 300 км/ч, так как не было необходимых шин. При испытаниях авто пришло в негодность, потому проект свернули.