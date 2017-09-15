Представлены рендеры нового универсала Volvo V40

Недавно независимые художники из швейцарской компании Teknikens Varld выложили в сеть фотографии со своим видением нового Volvo V40 в кузове универсал. Отмечается, что при разработке данного рендера применялись стилистические наработки нового небольшого кроссовера Volvo XC40, что добавило стиля универсалу Volvo V40.

Согласно информации, появившейся на страницах специализированных изданий, новый шведский универсал Volvo V40 построят на архитектуре CMA, как и кроссовер Volvo XC40. Оба авто получат одинаковые колесные базы, а также множество компонентов и агрегатов. Еще автомобили, вероятно, снабдят подобными техническими параметрами.

Сообщается, что под капот универсал получит мощный T5 Twin Engine, характеристики которого пока неизвестны. Отмечается, что авто получит гибридную установку, состоящую из 3-цилиндрового бензинового турбоагрегата объемом 1,5 литра и электромотора.