Тюнеры Bruiser Conversions обустроили Jeep Wrangler мотором от спорткара

Инженеры тюнинговой компании Bruiser Conversions представили обновленный американский внедорожник Jeep Wrangler, получивший мотор от спорткаров бренда Chevrolet. Им стал 8-цилиндровый двигатель, генерирующий производительность в 456 лошадиных сил.

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, агрегат, внедренный в рестайлинговый Jeep Wrangler, конструкторы взяли от Chevrolet Canaro SS и Chevrolet Corvette C6. Он функционирует в паре с заводской 8-ступенчатой АКПП.

В настоящее время внедорожник предлагается с 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором с отдачей 272 л.с. Как сообщают эксперты, прежние авто также обладают хорошими характеристиками, но с обновленным Jeep Wrangler им не сравниться. Стоимость нового двигателя пока не разглашается. Раньше сообщалось, что в РФ приедут 4 новые модели Jeep.