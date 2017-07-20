На тестах заснят гибридный седан Genesis G80

Согласно информации, обнародованной зарубежными профильными СМИ, на тест-драйв вывели необычную версию корейского премиального седана Genesis G80. Существует вероятность, что данный автомобиль получит гибридный мотор.

На страницах иностранных специализированных порталов появились шпионские фотографии с дорожных тестов седана Genesis G80. При рассмотрении фотографий становится понятно, что выведенный на испытания седан имеет обилие камуфляжа, а в задней части машины расположен шильдик G80.

Отмечается, что переднее крыло и несколько иных элементов тестового прототипа Genesis G80 отличаются от базовой версии корейского седана. Это дает право говорить о гибридной версии Genesis G80. Кроме того, глава Genesis Манфред Фицджеральд подчеркивает, что в обозримом будущем произойдет электрификация модели.

Ходят слухи, что выведенная на тесты модификация приедет в Европу. Ожидается, что на местном рынке новинка появится в 2019 году.