Новый KIA Ceed получит версию с гибридным мотором

Уже через несколько недель в рамках международного автосалона в Женеве дебютирует новая генерация хэтчбека KIA Ceed, который получил новое имя и более лёгкую платформу. Отмечается, что модель получит вариант с «мягкой» гибридной силовой установкой.

Согласно данным американского автомобильного портала Automotive News, корейская компания KIA, входящая в состав Hyundai Motor, в рамках автосалона в Женеве представит новый KIA Ceed третьего поколения. Отмечается, что в 2019 году популярный хэтчбек получит версию с гибридным двигателем.

В компании KIA сообщили, что через год после дебюта стандартного KIA Ceed будет представлен автомобиль с «мягким» гибридным мотором. Речь идёт о силовой установке, которая сочетает в себе бензиновый двигатель и компактный 48-вольтовый электрический мотор. Данный шаг позволит существенно снизить расход топлива за счёт рекуперации энергии.

Помимо этого, по данным инсайдеров, корейские разработчики не исключают появления и полноценного плагин-гибридного KIA Ceed, который получит электромотор и блок литий-ионный батарей. Наряду с этим отмечается, что в обозримом будущем ожидать премьеры полностью электрической версии хэтчбека не стоит. Напомним, что стандартный KIA Ceed дебютирует в Женеве уже 6 марта 2018 года.