Опубликован ТОП-5 автомобилей Porsche с лучшим звучанием

Сотрудники компании Porsche решили составить необычный рейтинг, в который вошли автомобили немецкого бренда с лучшим звуком выхлопа. Стоит отметить, что звучание всегда было предметом гордости для Porsche.

На первой позиции разместился культовый 911 Carrera RS 2.7, который был выпущен в далёком 1973 году ограниченным тиражом. Второе место досталось гоночной машине Porsche 550 Spyder, получившей 110-сильный двигатель. В своё время данному автомобилю удалось завоевать ни одну победу во время соревнований на Ле-Мане и Нюрбургринге.

Следующей моделью, звучание которой отметили представители немецкого автопроизводителя, оказался новый Porsche 911 GT3 RS. Под капотом автомобиля расположился 6-цилиндровый двигатель объёмом 4.0 литра, который способен развивать 500 лошадиных сил.

На четвёртой позиции расположился гибридный Porsche 918 Spyder, который укомплектовали 4,6-литровым 608-сильным V8 и двумя электрическими двигателями. Пятую строчку присудили Carrera GT, в моторном отсеке которого находится 10-цилиндровый агрегат объёмом 5,7 литра.