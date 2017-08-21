Автомобили LADA с AMT получат «ползучий» режим

Инженеры российской компании «АвтоВАЗ» модернизировали роботизированную автоматическую трансмиссию, которая устанавливается на автомобили бренда LADA. Отмечается, что теперь «робот» способен работать в так называемом «ползучем» режиме (Creeping Mode), что станет особенно актуально при использовании автомобиля в городских пробках.

Согласно данным портала «Клуб Лада Веста», разработчики из российской компании «АвтоВАЗ» несколько модернизировали автоматическую трансмиссию, которая устанавливается на седаны и универсалы семейства LADA Vesta. Отмечается, что такой «робот» зачастую сочетается с 1,8-литровым бензиновым мотором отдачей в 122 лошадиные силы.

Отмечается, что модернизированный роботизированный вариатор получит «ползучий» режим работы, который также называют Creeping Mode. Отмечается, что в данном случае автомобиль начинает плавное движение тогда, когда водитель медленно убирает ногу с педали газа. Данная функция станет актуальна в условиях пробок в больших городах.

Напомним, что ранее владельцы автомобилей LADA с роботизированным вариатором для начала движения должны были перевести ногу с педали тормоза на педаль акселератора, однако теперь управление максимально приблизится к классическим АКПП.