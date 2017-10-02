Флагманский внедорожник Haval H7L приедет в РФ до конца года

Компания Great Wall, владеющая маркой Haval, сообщила, что удлинённый внедорожник H7L появится у российских дилеров до конца нынешнего года. Цены на новинку автопроизводитель планирует раскрыть ближе к запуску продаж.

Новый флагманский Haval H7L в настоящее время проходит сертификацию, чтобы получить ОТТС и выйти на авторынок России до конца 2018 года. Колёсная база автомобиля окажется на 200 мм больше по сравнению с «обычным» вариантом и будет достигать 2 850 мм. В остальном модель получит такие габариты: 4910х1930х1790 мм.

В моторном отсеке нового Haval H7L разместится 2,0-литровый турбированный двигатель, генерирующий 224 лошадиные силы при 350 Нм крутящего момента. В тандеме с мотором будет работать 6-скоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, тип привода – передний или полный.

Внедорожник, предназначенный для РФ, получит климат-контроль, системы противобуксовки и стабилизации, круиз-контроль, до шести подушек безопасности, парковочные датчики, подогрев кресел и зеркал, мультимедийный комплекс с системой навигации, а также многое другое.

Пока Haval не раскрывает точную дату старта продаж нового H7L. Также ещё неизвестно, планируется ли поставлять авто из Китая, или сборку модели сразу наладят на заводе в Ставрополе.