"АвтоВАЗ" нарастил продажи LADA в Евросоюзе на 28% в январе

Российская компания «АвтоВАЗ» по итогам января нынешнего года смогла продать в странах Евросоюза 386 новых легковых автомобилей бренда LADA. Это на 28,82% превышает показатель за тот же месяц прошлого года, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Эксперты рассмотрели статистические данные АСЕА. Оказалось, что жители стран Западной Европы купили 237 машин марки LADA. При этом динамика продаж в этих государствах оказалась выше, чем в целом по Европейскому Союзу. Так, рост спроса на такие автомобили в Западной Европе составил 39,4% относительно первого месяца 2017 года.

Несмотря на малый объём реализации, марка LADA не является аутсайдером и по уровню популярности в Евросоюзе опережает таких автопроизводителей как американский Chevrolet, британский Bentley, французский Bugatti, итальянские Lamborghini и Maserati. Напомним, в прошлом году в Германии, Болгарии и Венгрии стартовали продажи седана LADA Vesta, что также способствовало росту интереса к российским автомобилям со стороны европейцев.