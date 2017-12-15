Составлен ТОП-7 неизвестных моделей от "АвтоВАЗ"

Компания «АвтоВАЗ» в разные периоды выпускала множество моделей, некоторые из которых смогли завоевать популярность на рынке, а о других мало кто вспомнит.

Внедорожник ВАЗ 210934 «Тарзан» в кузове от «девятки» базировался на модели «Нива». Хотя на такое авто был спрос, с конвейера сошло всего 100 экземпляров. Предположительно такая ситуация обусловлена разногласиями с партнёрами касательно дизайна.

Лимузин ВАЗ 21109 «Консул» вышел непривлекательным, однако надёжным. На момент выхода в 1997 году машина могла похвастаться некоторыми любопытными решениями. Автомобиль позиционировался как образец представительского класса.

В своё время небольшими партиями выпускалась открытая модификация «Нивы», у которой не было ни дверей, ни крыши, а привычный багажник заменил борт, как у пикапа. В модели ВАЗ 212183 «Ландоле» был предусмотрен брезентовый тент для защиты от непогоды.

В 1996 году свет увидел очередной вариант внедорожника «Нива» – ВАЗ 212180 «Фора». Этот автомобиль считался «люксовым» из-за мягких кресел, кондиционера, защитного обвеса. Специально для инкассаторов был разработан ВАЗ 212182 «Форс», являвшийся по сути доработанной «Форой».

ВАЗ выпускал и семейный автомобиль под названием «Надежда», однако он не снискал популярности. ВАЗ 2108 «Наташа» с открытым верхом производили в Бельгии, откуда машину поставляли в Россию.