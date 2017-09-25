Назван ТОП-5 самых бесполезных советов для автолюбителей

Часто автовладельцы ищут различные советы в интернете, однако не все они эффективны. Специалисты составили ТОП-5 советов, которые в действительности не помогут водителю.

Рейтинг возглавили всеми любимые спойлеры, антикрылья и боковые юбки, которые помогают снизить расход горючего и улучшить аэродинамику. Однако никто не уточняет, что установкой должны заниматься специалисты, проводя различные расчеты, а также, что авто должно передвигаться со скоростью более 80 км/ч. На втором месте оказались советы, которые якобы скрывают номера, что позволит избежать штрафа. В действительности лазерные диски на лобовом стекле и лак для волос на номерах не скрывают номера автомобиля.

Третье место досталось «особому топливу», которое предлагают на заправках. Это топливо якобы экологичнее обычного, но в действительности нефтеперерабатывающие предприятия не создают никакого «особого топлива». Четвертое место получил совет, который позволяет экономить бензин за счет кондиционера. Водители часто открывают окна, чтобы сэкономить лишние пол литра, однако из-за нарушенной аэродинамики расход вырастает на 1 литр в час.

ТОП-5 замыкает совет, который говорит, что ремонтом авто могут заниматься только специалисты. Однако заменить и проверить масло, тосол, а также поменять шины может обычный автолюбитель. При этом удастся сэкономить лишнюю сотню рублей.