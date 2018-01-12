Эксперты назвали ТОП-3 самых «нелепых» авто

Часто автопроизводители идут на радикальные эксперименты, чтобы привлечь внимание клиентов, но не всегда такие попытки ждет успех. Автоэксперты составили ТОП-3 «нелепых» автомобиля.

Возглавил ТОП-3 минивэн Mercedes-Benz R-Class. Модель должна быть стать спорткаром с большей вместительностью, однако из-за высокой цены не обрела популярность. Стоимость минивэна была высокой из-за 3-литрового двигателя. Авто было снято с производства в 2015 году.

Серебро среди «нелепых» машин получил Chrysler PT Cruiser Convertible, модель выпускали на протяжении двух лет. Она не стала популярной из-за массивных подушек безопасности, которые сокращали пространство в салоне, а также из-за «старого» внешнего вида, когда был популярен футуризм.

ТОП-3 «нелепых» машин замыкает Hummer H2. Поскольку авто получило слишком «военный» дизайн, то круг клиентов был значительно сокращен. Кроме того, расход топлива на 100 км был 25 литров. Производство непопулярной модели остановили в 2001 году.