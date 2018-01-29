Составлен ТОП-5 недооцененных машин

Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей, которые имеют низкий спрос, несмотря на очевидные преимущества. Возглавила рейтинг модель BMW i3 – впечатляющий современный электрокар, который имеет мало клиентов из-за запаса хода всего в 130 км.

Второе место досталось Mazda CX-9, которая отличается самым большим пространством в салоне среди 7-местных внедорожников. Специалисты не смогли определить причину, по которой продажи модели оказались слишком низкими.

На третьем месте оказался MINI Paceman, четырехместный кроссовер. Продажи достаточно перспективной модели малы из-за того, что ранее компания выпускала авто из узконишевых сегментов. На четвертой строчке оказался Chrysler 200, который потерял свою популярность из-за тесного салона и некачественного управления. ТОП-5 замыкает BMW 6 Series, который является элегантным, быстрым и комфортным. Как и другие модели 6-й серии, её не оценили по достоинству.