Умелец из Белоруссии собрал УАЗ, который ездит на дровах

Житель Белоруссии, любитель off-road разработал необычный внедорожник УАЗ, который работает на дровах. В действительности авто оснастили газогенераторной установкой, которая обеспечит длительные путешествия, а не паровым котлом.

Мужчина самостоятельно переделал внедорожник УАЗ для любой местности. При этом белорусу удалось перевести автомобиль на более экономичное топливо. Чтобы отправиться в путь, достаточно запастись дровами или шишками, или же найти их в пути.

Житель Белоруссии самостоятельное произвел все расчеты, необходимые для сборки газогенераторной установки, а также сам установил её, при этом сохранил основную конструкцию модели. На каждые 100 километров у водителя уходит порядка 20 кг дров. Однако при путешествиях по лесу это не станет проблемой, так как «топлива» там всегда много. Несмотря на дополнительное оснащение, внедорожник способен передвигаться на бензине. Авто УАЗ оснащено заводским двигателем объемом 2,4 литра и родной коробкой передач.