Hyundai примет решение о выпуске двигателей в РФ до конца года

Южнокорейская компания Hyundai рассчитывает определиться до конца 2018 года, строить ли собственное предприятие по выпуску двигателей на территории России. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на Алексея Калицева, управляющего директора ООО «Хендэ мотор СНГ».

Господин Калицев рассказал, что пока в компании не приняли окончательное решение. Одним из рассматриваемых вариантов является заключение партнёрского соглашения с российскими производителями компонентов силовых агрегатов и трансмиссий. Таким образом, рассматривается не только возможно строительства своего моторного завода, но и ведут переговоры с местными фирмами.

Стоит напомнить, что Александр Морозов, замминистра промышленности, весной минувшего года заявлял, что Hyundai намерен организовать выпуск двигателей в РФ, однако это может произойти с использованием производственных мощностей других компаний. На тот момент в пресс-службе автоконцерна сообщили, что производится «анализ перспектив российского рынка».

На сегодняшний день на территории России производятся автомобили Hyundai на автозаводе в Санкт-Петербурге. Также там расположены заводы, поставляющие автопроизводителю части кузова, кресла, отделку салона и многое другое.