В сети появились шпионские снимки кабриолета Bentley Continental GT

В объектив фотошпионов попал Bentley Continental GT со съемной крышей, который вывели на зимние испытания. Кабриолет, который представят в этом году, получил внешний вид концепт-кара 2015 года Bentley's EXP 10 Speed 6.

Кабриолет Bentley Continental GT практически не отличает от модели в кузове купе. Однако получил уникальные бамперы, видоизмененный капот, более широкие колесные арки, новую форму ходовых огней, а также инновационную систему выхлопа с более широкими патрубками.

Новый кабриолет Bentley Continental GT разработан на платформе MSB. Новинку оснастили бензиновой 6-литровой силовой установкой W12 с отдачей в 626 л. с. В отличие от модели в кузове купе, кабриолет медленнее разгоняет до 100 км/ч. На это у новинки уходит 3,7 секунды. Компания уточнила, что после старта продаж, клиентам предложат гибридную версию Bentley Continental GT с откидным верхом.