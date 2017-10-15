Honda запустила продажи обновленного кроссовера HR-V

Компания Honda презентовала рестайлинговую версию кроссовера Vezel, который на некоторых рынках продаётся под именем HR-V. В Японии новинку можно приобрести уже сегодня по цене от 19 600 долларов в случае с бензиновой модификацией или от 23 200 долларов – за гибрид.

Обновлённый автомобиль отличается пересмотренной решёткой радиатора, светодиодными фонарями, иным бампером и модифицированными «противотуманками». Вокруг задних фар появилась хромированная отделка.

В салоне нашли место иные кресла м мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачскрином, навигатором, опцией голосового управления и поддержкой Apple CarPlay /Android Auto. Кроме того, автомобиль может похвастаться усовершенствованным полным приводом, обеспечивающим более комфортную езду на подъёме и по заснеженным дорогам.

Моторная гамма модели не изменилась, в неё входит 1,5-литровый турбированный агрегат с отдачей в 130 лошадиных сил. В тандеме с ним могут работать механическая или автоматическая КПП. Гибридная модификация получила установку, в состав которой вошли 30-сильный электродвигатель и тот же 1,5-литровый агрегат. Гибридная модификация предлагается с вариатором.