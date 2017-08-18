Hyundai представили официальный тизер внедорожника Hyundai Santa Fe 2019 модельного года

Официальная презентация нового поколения внедорожника Hyundai Santa Fe состоится уже в этом месяце. Южнокорейский автопроизводитель опубликовал официальный видео-тиезр модели 2019 года.

Клиентам продемонстрировали прекрасную работу инновационных систем безопасности нового Hyundai Santa Fe. А также представили внедорожник со всех сторон. Самым ярким примером оказалась демонстрация системы Safety Exit Assist, которая обезопасит выход. Она обеспечивает блокировку дверей, если сзади приближается другой автомобиль.

Система была разработана для семей с детьми, чтобы обезопасить задних пассажиров и предотвратить несчастные случаи. Помимо блокировки система оповещает водителя, если задние пассажиры собираются покинуть автомобиль.

Официальная презентация внедорожника нового поколения Hyundai Santa Fe 2019 состоится 21 февраля. При этом уже более 10 000 клиентов успели оформить предзаказ. Базовая комплектация обновленного Hyundai Santa Fe обойдется в 28,15 млн фон или 1,5 млн рублей.