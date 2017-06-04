Опубликован ТОП-10 самых надежных кроссоверов

Немецкие аналитики компании Tuv опубликовали свежий рейтинг самых надёжных кроссоверов, составленный на основании собранных за последние три года статистических данных. Так, исследование коснулось 3- и 2-летних автомобилей.

Первое место заслужил Mercedes-Benz GLK, благодаря тому, что всего 2,6% владельцев такой модели столкнулись с техническими неполадками и обращались в СТО за два-три года эксплуатации. Второе место в рейтинге досталось Mercedes-Benz M-klasse с показателем в 2,8%.

Всего 3% хозяев премиального кроссовера Audi Q3 обращались в сервисные центры. Аналогичный результат наблюдается у Audi Q5. Данные модели разместились на третьей и четвёртой позициях ТОП-10 соответственно. «Пятёрку» лидеров замыкает ещё один «немец» – BMW X1 с 3,3% владельцев, обращавшихся в СТО.

Примечательно, что во вторую половину рейтинга вошли только японские автомобили. Далее следуют Toyota RAV4 (3,5%) и Mitsubishi ASX (3,7%). Honda CR-V и Suzuki SX4 продемонстрировали одинаковый результат в 3,8%. Последнее десятое место по надежности досталось Mazda CX-5 (4,2%).