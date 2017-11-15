Мужчина приобрел заброшенный склад вместе с Chevrolet Corvette Z06 2009 модельного года

Американец приобрел заброшенный склад, в котором обнаружил новый суперкар Chevrolet Corvette Z06 2009 модельного года. Находку выставил на продажу на онлайн-аукционе eBay.

Прежде чем выставить на продажу, мужчина проверил по VIN-номеру автомобиль, в результате авто не разыскивают. Однако отсутствие каких-либо документов на суперкар заставили установить достаточно низкую цену. Пробег Chevrolet Corvette Z06 составляет 1 152 километра.

После публикации объявления на eBay покупатели меняли стоимость 152 раза. Теперь суперкар намерены приобрести за 57 100 долларов. Кроме того, владелец склада обращает внимание, что кузов получил несколько царапин из-за неправильной транспортировки автомобиля.

Chevrolet Corvette Z06, собранный в 2009 году, сохранил заводские покрышки. При этом американец обратил внимание на то, что все технические жидкости были заменены. Таким образом, новый владелец сможет сразу воспользоваться суперкаром.