У Renault появится специализированный магазин по продаже электрокаров

Зачастую дилерам нелегко одновременно предлагать автомобили, оснащённые электрическими моторами и традиционными ДВС, так как сильные стороны первых представляют собой минусы вторых и наоборот. Компания Renault решила отказаться от традиционной дилерской модели и самостоятельно контролировать продажи «зелёных» машин.

Как известно, американская компания Tesla управляет процессом реализации электромобилей самостоятельно. Аналогичным путём решила пойти Renault, открыв в Европе специализированный автоцентр для продажи электрокаров.

Представители французской марки отмечают, что магазин, получивший название Renault Electric Vehicle Experience Center, начнёт работать сегодня, 16 февраля, в Стокгольме. Примечательно, что он разместился в одном из самых больших в Швеции торговых центров Täby Centrum. Так, компания Tesla тоже старается находить для своих магазинов места, где каждый день проходят тысячи потенциальных покупателей.

Напомним, что на сегодняшний день, линейка экологически чистых транспортных средств Renault представлена только тремя автомобилями: Twizy, Zoe и Kangaroo Z.E. Вместе с тем новый специализированный магазин демонстрирует перспективы розничной торговли автомобилями.